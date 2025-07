Confira a agenda do futsal gaúcho no fim de semana

Gauchão terá quatro partidas no sábado (12)

Em meio de temporada, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) realiza 15 partidas nas categorias adulto masculino e feminino neste final de semana no interior do Rio Grande do Sul. Já a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) tem em sua programação, a realização de 14 confrontos nas Séries Ouro, Prata e Bronze.