Com representante gaúcho, mais uma competição é confirmada no futsal brasileiro em 2025

Com inúmeras competições espalhadas pelo país, o futsal brasileiro terá mais um campeonato a ser disputado em setembro deste ano. A Taça Brasil de Clubes – 1ª Divisão contará com 10 equipes de nove Estados, incluindo um representante gaúcho: a SER Santiago.

A competição será disputada em São João do Jaguaribe, no Ceará, entre os dias 16 e 22 de setembro de 2025. Os jogos ocorrerão no Ginásio Municipal Júlio Irineu Costa, que tem capacidade para 2.758 pessoas.