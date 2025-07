Com goleada em casa, Vélez Camaquã sobe na tabela da Liga Nacional de Futsal

Goleada do Vélez em casa Ricardo Weschenfelder / Divulgação Vélez Camaquã

A Liga Nacional masculina de futsal chegou na metade da fase classificatória. E neste domingo (13), com grande atuação diante da própria torcida, o Vélez Camaquã goleou o Marreco (PR) por 4 a 1 no Ginásio Wadislau Niemxeski.

O time gaúcho subiu para a sétima colocação da primeira fase com 21 pontos e tem um jogo a menos que a maioria dos adversários. A próxima partida será em Sorocaba, no interior paulista, contra o líder Magnus, no dia 22 de julho, uma terça-feira.

Neste domingo, o Vélez abriu o placar logo cedo com Xitão, a um minuto do primeiro tempo. Os paranaenses empataram seis minutos depois com um gol de Canhoto. Mas os camaquenses foram para o intervalo com vantagem, após mais dois gols, marcados por Guilherme e Léo Oliveira. Na etapa complementar, Guilherme marcou mais um, fechando o placar em 4 a 1.

Outros gaúchos