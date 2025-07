Com golaço de goleiro, Atlântico vence o Foz Cataratas e segue na vice liderança na Liga Nacional de Futsal

Vagner abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Alê Falcone e Suelton marcaram na segunda etapa. Abel da Banca

Mesmo com desfalques, o Atlântico conquistou mais três pontos na Liga Nacional de Futsal (LNF). Em Foz do Iguaçu, no Paraná, a equipe gaúcha venceu o Foz Cataratas por 3 a 0, no Ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em jogo da 12ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Vagner, Alê Falcone e Suelton.

Com a vitória, o Galo segue na vice-liderança, agora, com 28 pontos. O líder Magnus, que tem 30, encara o Pato Futsal, neste sábado (12), às 20h. Em terceiro lugar, o Praia Clube, que soma 25 pontos, enfrentará o Blumenau, no domingo (13), às 10h. Mesmo se vencer, o time não deve passar o Atlântico, já que a diferença de saldo entre os clubes é de 18 gols.

Na próxima rodada, o Atlântico recebe o Campo Mourão, no Caldeirão do Galo, em Erechim. A partida será disputada no dia 22 de julho, às 19h.

Vantagem no primeiro tempo

Em Foz do Iguaçu, o Atlântico esteve em quadra com três desfalques, já que o ala Salah e os pivôs Elenilson e Vilela se recuperam de lesão. Além disso, esta foi a primeira partida da equipe desde a saída do ídolo Richard, que se transferiu para o KPRF da Rússia.

Apesar das ausências e de jogar fora de casa, o Atlântico soube pressionar o Foz Cataratas na etapa inicial e se aproveitou do excesso de faltas do time adversário, que havia atingido a quinta infração antes da metade do primeiro tempo, para abrir o placar.

Faltando 3min30s para o intervalo, William Bolt sofreu falta, e o juiz assinalou o tiro-livre direto. Vagner cobrou rasteiro, no canto direito e abriu o placar. Minutos antes, o fixo acertou o travessão após chute de fora da área.

Do lado dos donos da casa, a melhor chance veio faltando pouco mais de um minuto para o fim do primeiro tempo. Neto Veiga cobrou falta próxima da área e acertou o travessão, graças a um desvio do goleiro do Galo, Alê Falcone. O arqueiro, inclusive, fez defesas importantes e ajudou a manter o placar favorável no primeiro tempo.

Golaço garante a vitória no segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlântico soube administrar o resultado, mas levou perigo pouco depois dos 12 minutos. Em falta próxima da área, Giovani cobrou forte, mas acertou a trave.

O Galo respondeu perto dos 15 minutos, quando Pedrinho tentou driblar Bruno, mas viu o goleiro do Foz Cataratas fazer uma grande defesa.

O torcedor do Atlântico pôde ficar mais tranquilo quando faltava 1min57 para o apito final. Após recuperação de bola na própria área do galo, Alê Falcone resolveu finalizar de muito longe. Como o time paranaense estava com o goleiro-linha em quadra, o gol ficou vazio, e o arqueiro do time gaúcho marcou um golaço.