Com gol nos últimos segundos, Vélez Camaquã vence o Minas fora de casa pela Liga Nacional de Futsal

A frase o jogo só acaba quando termina nunca fez tanto sentido para o Vélez Camaquã como nesta quinta-feira (3). Em Belo Horizonte, na Arena UniBH, o Alviazul venceu o Minas por 3 a 2, com o gol da vitória marcado nos últimos 15 segundos de jogo, em jogo válido pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF).

O resultado deixa o Vélez Camaquã, momentaneamente, na sétima colocação com 18 pontos. Na próxima rodada, no dia 13 de julho, a equipe encara o Marreco, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Vélez Camaquã teve um início de jogo intenso, sem deixar o Minas atacar. Logo aos 40 segundos de jogo, Xitão cobrou escanteio no lado direito e Biel desviou contra o próprio gol, abrindo o placar para os gaúchos.

Apenas 13 segundos depois, o Alviazul ampliou. Guilherme fez boa jogada individual, mas sofreu falta muito próximo da área. Xitão voltou a aparecer e cobrou direto no gol: 2 a 0.

Ainda na etapa inicial, o Minas descontou. Biel se redimiu do gol contra e marcou, próximo dos oito minutos. O jogador roubou a bola de Gui Santos, na quadra de defesa do Vélez, tabelou com Ribeiro e fez 2 a 1.

No segundo tempo, os donos da casa ainda conseguiram empatar aos 8min8s. Pintinho cobrou escanteio no lado direito. Próximo da marca do tiro-livre direto, Higo bateu de primeira e marcou um golaço, igualando o placar: 2 a 2.

Nos minutos finais, o Minas aproveitou o momento da equipe na partida e trouxe o goleiro-linha à quadra para ter mais um jogador na quadra de ataque. Entretanto, a medida acabou jogando contra o Minas. Quando o cronômetro apontava 15 segundos para o apito final, o Alviazul interceptou um passe e Xitão finalizou de longe. A bola cruzou a quadra e entrou devagar no fundo das redes.