Com gaúchas na lista, Seleção Brasileira de Futsal Feminino é convocada para competição em Santa Catarina

Em março, o Brasil venceu a Argentina na decisão e conquistou a Copa América em Sorocaba. Conmebol / Divulgação

O técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino, Wilson Sabóia convocou 14 jogadoras, nesta quarta-feira (9), para a disputa do III Torneio Internacional de Xanxerê, que será disputado no município catarinense entre os dias 20 e 24 de agosto.

A competição reunirá além do Brasil, as seleções de Marrocos, Colômbia e Filipinas. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam. Depois, as duas melhores colocadas avançam para a grande decisão.

O Brasil se apresenta no dia 13 de agosto e fará alguns treinos antes do começo do torneio. Na lista está a ala Tampa, que é natural de Constantina, na Região do Alto Uruguai. Ela foi um dos destaques da Copa América conquistada em março e atuou no Bitonto, da Itália, até este mês.

Além de Tampa, a ala Luana Moura é outra que irá representar o Rio Grande do Sul na seleção. Ela é natural de Nonoai e defende o Taboão Magnus, sendo um dos destaques do clube que está na segunda colocação da Liga Feminina de Futsal.

Vale destacar que este será o último teste da equipe antes da Copa do Mundo da modalidade, que ocorrerá entre novembro e dezembro, nas Filipinas. A competição contará com 16 seleções, que serão divididas em quatro grupos de quatro times. As duas melhores equipes de cada chave avançam ao mata-mata.

Confira a convocação para o Torneio de Xanxerê

Goleiras

Bianca - Stein Cascavel

Júlia - Sem clube

Fixas

Taty - CMB (Itália)

Camila - Sem clube

Luana Rodrigues - Stein Cascavel

Alas

Luana Moura - Taboão Magnus

Amandinha - Melilla (Espanha)

Emily - Melilla (Espanha)

Débora Vanin- CMB (Itália)

Simone - WFC Kristall (Rússia)

Tampa - Sem clube

Jessika - Kick Off (Itália)

Pivôs