Atual campeão do mundo, gaúcho é anunciado por clube brasileiro de futsal

Marlon foi campeão mundial em 2024 com a seleção brasileira. Leto Ribas / CBF / Divulgação

O mundo do futsal foi surpreendido com uma nova contratação na noite de segunda-feira (14). Campeão mundial com a seleção brasileira em 2024, o fixo Marlon foi anunciado como reforço da Yeesco, equipe que mandava seus jogos em Carazinho até o começo deste ano, mas que hoje tem sede em Balneário Camboriú.

Nascido em Canoas, mas criado em Nova Santa Rita, o jogador de 37 anos estava no futsal espanhol desde 2018, quando ingressou no Movistar Inter. Após duas temporadas, foi para o Palma, onde ficou por três anos e clube em que foi campeão da Champions League da modalidade. Desde 2023 ele estava no ElPozo Murcia.

No Brasil, o jogador iniciou a carreira em 2009 pelo Santo André/Intelli. Seu último time antes de rumar à Europa foi a ACBF. Em Carlos Barbosa, conquistou a Liga Nacional de Futsal, assim como a Libertadores, em duas oportunidades.

Em 2024, Marlon foi o único gaúcho na convocação de Marquinhos Xavier para a Copa do Mundo do Uzbequistão. Além do título, o fixo foi premiado como o segundo melhor jogador do torneio, estando atrás apenas do ala Dyego Zuffo.

Agora, ele se junta à Yeesco, que tem como principal competição do ano o Campeonato Brasileiro de Futsal. Após sete partidas, o time catarinense está na quinta colocação do Grupo A, com 11 pontos. São três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na competição, avançam às oitavas de final os oito primeiros colocados de cada um dos dois grupos. O único gaúcho na disputa é o Passo Fundo Futsal, que lidera o Grupo B, com 16 pontos, após cinco vitórias e um empate.

O time "ex-gaúcho"

Atual vice-campeão do Gauchão de Futsal, a Yeesco deixou o Estado oficialmente em fevereiro. Em comunicado, a equipe alegou que a saída de Carazinho ocorria em função da pouca cobertura da imprensa local e da falta de apoio do poder público municipal. Na época, a Secretaria de Esportes do município desmentiu as falas.

Em 2023, a Yeesco firmou uma parceria com a Sercesa, equipe de Carazinho que é tradicional no cenário gaúcho. No mesmo ano, conquistou a Série Ouro, a Taça Farroupilha, assim como a Copa dos Campeões.