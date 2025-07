ACBF vence Cruzeiro em casa e volta a subir na tabela na Liga Nacional de Futsal

A equipe gaúcha volta a jogar pela LNF no dia 25 de julho, às 20h, quando enfrenta o Umuarama.

ACBF venceu o Cruzeiro neste sábado (19) e voltou a ganhar posições na 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) . 483 torcedores viram o time de Carlos Barbosa aplicar 4 a 1 na equipe de Belo Horizonte. Agora, os gaúchos surgem na 11ª colocação da principal competição de futsal do país, com 20 pontos.

