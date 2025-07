À lá Falcão, jogador marca golaço no Campeonato Brasileiro de Futsal; veja vídeo

Autor do gol, o jogador foi eleito o melhor em quadra. Os outros gols do Ceará foram marcados por Rafinha, Gugu e João César. Pelo lado do América-RN, Higor Timóteo e Rogério balançaram às redes.

Ambas as equipes estão no Grupo B da competição, o mesmo do Passo Fundo Futsal, o único representante gaúcho no campeonato. Neste momento, o PFF está invicto e lidera a chave com 16 pontos.