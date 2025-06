Vélez Camaquã x Esporte Futuro: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

Como chega o Vélez Camaquã

Mesmo com uma partida a menos, o Alviazul segue se destacando na LNF. A equipe ocupa a oitava colocação com 15 pontos, tendo cinco vitórias e três derrotas.

Uma das vantagens que o Alviazul carrega é o bom desempenho dentro de Camaquã . Até o momento, soma quatro vitórias e uma derrota no Ginásio Wadislau Niemxeski. Nos jogos na cidade da região sul do Estado, a torcida costuma comparecer em peso e tem feito a diferença.

O adversário do Vélez está na 13ª posição com 14 pontos, apenas um a menos em relação aos gaúchos. Entre as virtudes do Esporte Futuro, a defesa se destaca. O clube sofreu apenas 14 gols, tendo a quinta melhor defesa do campeonato.