Vélez Camaquã x Blumenau: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

Goleiro PH é um dos retornos do Vélez Camaquã para o confronto contra o Blumenau. Ricardo Weschenfelder / ASCOM Vélez Camaquã / Divulgação

O Vélez Camaquã volta às quadras pela Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta quinta-feira (12). Às 19h, a equipe gaúcha encara o Blumenau, vice-lanterna, com apenas um ponto, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, pela oitava rodada da competição.

Com um jogo a menos, já que a partida diante do São Lourenço foi suspensa, o Alviazul ocupa a 13ª posição, com nove pontos.

Quanto aos outros gaúchos, a ACBF joga nesta sexta-feira (13), às 19h, contra o Santo André, fora de casa. Já o Atlântico enfrenta o Joinville, neste sábado (14), às 18h30min, em Santa Catarina.

Como chega o Vélez Camaquã

O Alviazul não entrou em quadra pela sétima rodada, quando deveria ter enfrentado o São Lourenço, em São Lourenço do Oeste-SC. Em função de questões meteorológicas, a partida foi suspensa, pois o time gaúcho não conseguiu chegar na cidade catarinense. Uma nova data deve ser divulgada em breve.

Em seis jogos na Liga Nacional, o Vélez Camaquã soma três vitórias e três derrotas. Com o objetivo de se classificar para as oitavas de final, a equipe ainda não esteve fora da zona de classificação, entre os 16 primeiros. São 15 gols marcados e 19 sofridos.

Com relação à última atuação do clube na LNF, a derrota para a ACBF por 3 a 1, o Alviazul terá o retorno do goleiro PH e do ala Bruninho Loko Loko, que estavam suspensos.

A última partida da equipe foi pela primeira rodada do Gauchão Série B, contra o Santa Cruz, na quarta-feira (4). O Vélez venceu por 3 a 2, com gols de Toninho (2x) e Guilherme.

Classificação da LNF

Magnus - 21 pontos Atlântico - 15 pontos Joinville - 15 pontos Praia Clube - 15 pontos Cascavel - 15 pontos Jaraguá - 15 pontos Santo André - 14 pontos Esporte Futuro - 14 pontos Corinthians - 12 pontos Marreco - 12 pontos ACBF - 11 pontos Campo Mourão - 11 pontos Vélez Camaquã - 9 pontos Tubarão - 8 pontos Foz Cataratas - 7 pontos Minas - 7 pontos Umuarama - 6 pontos Pato Futsal - 4 pontos Cruzeiro - 3 pontos São Lourenço - 3 pontos São José - 3 pontos Joaçaba - 2 pontos Blumenau - 1 ponto Dracena - 0 ponto

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

