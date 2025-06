Vélez Camaquã goleia o Tubarão e conquista a primeira vitória fora de casa na Liga Nacional de Futsal

Léo Oliveira abriu o placar nos minutos finais da primeira etapa. Ricardo Weschenfelder / ASCOM Vélez Camaquã / Divulgação

O Vélez Camaquã venceu a primeira partida fora de casa pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Em jogo válido pela nona rodada, o Alviazul goleou o Tubarão por 4 a 0, em Santa Catarina, e assumiu a sétima colocação de forma momentânea, com 15 pontos.

Os gols da equipe da região Sul do Estado foram marcados por Léo Oliveira, Gui Santos e Xitão. Além disso, Rhuan fez um gol contra.

Na próxima rodada, neste sábado (28), às 19h, o Vélez Camaquã encara o Esporte Futuro, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

Boa vantagem no primeiro tempo

Na primeira etapa foi o Vélez Camaquã que começou levando sustos. Com quase dois minutos de bola rolando, Glauber quase abriu o placar para o Tubarão, mas acertou a trave ao entrar cara a cara contra PH.

O Alviazul foi ter a primeira grande chance aos 8min38s, quando Bruninho Loko Loko recebeu livre, na entrada da área, e finalizou para fora. Dois minutos depois, Guilherme recebeu no lado esquerdo, tentou tocar no meio da área, mas Dentinho desviou contra a própria meta e William foi obrigado a espalmar para fora.

Faltando quase sete minutos para o intervalo, Caio Cesar perdeu boa chance quase na área. Após erro de passe da defesa, a bola sobrou para o pivô, de frente para o gol. Apesar da finalização forte, Glauber desviou e fez a bola ir para fora.

Depois de muita insistência, o Vélez Camaquã chegou ao primeiro gol, faltando 4min39s para o apito. Gui Santos cobrou escanteio para Léo Oliveira, que pisou na bola e bateu forte no alto: 1 a 0.

O segundo veio ainda no primeiro tempo. Faltando 2min35s, Índio avançou pelo lado esquerdo e cruzou na área para Foguinho. Antes dele, Rhuan tentou afastar e acabou desviando contra o próprio gol: 2 a 0.

Vitória garantida no segundo tempo

Atrás no placar, o Tubarão iniciou a segunda etapa com mais intensidade no ataque, cedendo espaços para os gaúchos contra-atacarem. Com um minuto, Toninho exigiu defesa difícil de William.

Aos 4min45s veio a resposta dos donos da casa. Dentinho recebeu de frente com PH, finalizou, mas viu o goleiro fazer grande defesa com o braço esquerdo.

Aproximadamente um minuto depois, o Alviazul marcou o terceiro gol. Gui Santos dominou no lado direito, deu bela finta de um pé para o outro e chutou no canto do goleiro: 3 a 0.

E o Vélez Camaquã seguiu no ataque, alcançando o quarto gol aos 7min26s do segundo tempo. Após lançamento de PH, o goleiro do Tubarão tentou afastar, mas acabou facilitando para Xitão, que, no meio da quadra, tocou por cima e marcou um golaço: 4 a 0.