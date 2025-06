Soberano vence o Lokomotiv e conquista a Taça Farroupilha do Alto Uruguai

Equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, em Palmeira das Missões.

Está definido o campeão que faltava da Taça Farroupilha. Na Região do Alto Uruguai, o Soberano, de Sarandi, venceu o Lokomotiv, de Palmeira das Missões, por 5 a 2, no Ginásio Pedro de Marco, em Sarandi. Na ida, as duas equipes empataram em 1 a 1, em Palmeira das Missões.