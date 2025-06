Sem viajar por causa da chuva, time sofre W.O. e pode ser excluído do Gauchão de Futsal

Apenas o time da casa esteve em quadra. Everaldo Jacques / Uruguaianense/Divulgação

Uma situação inusitada marcou uma partida do Gauchão de Futsal nesta quarta-feira (25). O confronto entre Uruguaianense e ASF, de Serafina Corrêa, que seria disputado em Uruguaiana, não teve a bola rolando.

Na ocasião, os donos da casa venceram por W.O., pois o time adversário não compareceu. Foi dado 30 minutos de tolerância após às 20h, horário do começo da partida.

Inicialmente, o jogo deveria ter sido disputado no sábado (21), mas foi adiado para esta quarta, justamente em função das chuvas.

Segundo o regulamento da competição, neste caso, o time que esteve presente vence a partida por 7 a 0. Além disso, existe a possibilidade da ASF ser excluída do campeonato. Agora, caberá ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) definir o futuro do caso.

Em nota publicada nesta quarta, a ASF disse que não seria possível fazer o deslocamento até Uruguaiana, cerca de 700 quilômetros, em função dos estragos nas estradas causado pela forte chuva da última semana. No Rio Grande do Sul, 17 jogos das principais competições foram adiados.

Segundo o clube de Serafina Corrêa, eles informaram à Liga Gaúcha sobre a impossibilidade de ir até o local da partida no dia 18 de junho, uma semana antes do confronto. Além disso, comunicaram representantes da Uruguaianense.

Da mesma forma, o clube informou que a "Casa do Atleta", uma moradia conjunta de alguns jogadores da equipe, foi alagada, comprometendo a sua funcionalidade e segurança. Por fim, afirmou que tanto a Liga Gaúcha quanto a Uruguaianense não tiveram sensibilidade com a situação.

O outro lado

A Liga Gaúcha se pronunciou por meio de uma nota oficial. Confira abaixo:

"A Liga Gaúcha de Futsal, em respeito à verdade dos fatos e reafirmando seu compromisso com a transparência, a ética esportiva e a seriedade do Gauchão de Futsal, vem a público manifestar-se sobre a partida AEU - Uruguaiana/RS x ASF - Serafina Corrêa/RS, válida pela 4ª rodada da 1ª Fase da Série A.

Inicialmente, a referida partida estava prevista para o último sábado, dia 21. Diante de solicitação unilateral da ASF, fundamentada em dificuldades logísticas decorrentes das chuvas que atingiram o estado na última semana, houve a homologação da alteração da data do jogo, com o consentimento da AEU.

Sem que houvesse comum acordo entre os clubes para definição de nova data, a LGF, com base no Artigo 7º do REC, determinou a realização da partida na quarta-feira, dia 25.

Frente à nova data, a ASF apresentou outras justificativas alegando impossibilidade de deslocamento. Como não houve concordância entre os clubes para nova mudança, conforme prevê o regulamento, a partida permaneceu confirmada na tabela oficial - resultando no não comparecimento da equipe da ASF no horário e local programados.

Com base no regulamento, o cenário configura W.O. em favor da AEU pelo placar de 7 a 0. A LGF deliberará, ainda, sobre possíveis sanções à ASF, conforme o Capítulo IV do Regulamento Geral das Competições, respaldado pelos artigos 203 (W.O.) e 220 (prejuízo à competição) do CBJD.

A Liga Gaúcha de Futsal não compactua com distorções, omissões ou condutas que desrespeitem o espírito esportivo, e seguirá atuando com firmeza para garantir a integridade da competição.

Seguimos firmes no propósito de fortalecer o maior estadual de futsal do Brasil, assegurando igualdade de condições a todos os clubes participantes."

Posicionamento da Uruguaianense

A Uruguaianense também se pronunciou sobre o ocorrido. Confira a manifestação:

"O confronto entre Uruguaianense e ASF, inicialmente marcado para o último sábado (21) e transferido para esta quarta-feira (25), acabou não acontecendo novamente. Apesar do acordo entre as equipes para remarcar a partida, a ausência da ASF determinou a vitória da Uruguaianense por W.O., conforme regulamento da Liga Gaúcha de Futsal.

Pensando no torcedor que havia adquirido ingresso antecipadamente, a Associação Esportiva Uruguaianense informa que será possível:

Trocar o ingresso por dois ingressos para o próximo jogo em casa, marcado para o dia 5 de julho, contra a equipe da AAGF;

Solicitar o ressarcimento do valor pago, também a partir desta quinta-feira (26), às 18h, na loja da Associação, localizada no anexo ao Ginásio Municipal.

A Uruguaianense agradece o apoio incondicional da torcida e segue firme na competição, com foco total no próximo desafio."

O regulamento

Veja o que diz o artigo 21, do capítulo IV, do Regulamento Geral das Competições da Liga Gaúcha, sobre times que não comparecem às partidas:

"O clube que não comparecer a partida, se atrasar além dos 15 (quinze) minutos previstos, sem justo motivo, será excluído da competição, ficando mantidos os escores anteriores, para todos os efeitos previstos no Regulamento Específico da Competição (REC), revertendo ao adversário do clube excluído o total dos 03 (três) pontos referentes às partidas disputadas (vencidas ou empatadas), cancelando-se as partidas posteriores, aplicando-se o escore de 7x0 (sete a zero) em favor dos seus adversários."

Confira a nota publicada pela ASF

"A Associação Serafinense de Futsal (ASF) vem a público esclarecer à torcida, à comunidade e aos demais clubes envolvidos na competição os fatos relacionados à partida marcada para hoje SEM O CONSENTIMENTO DE AMBAS AS EQUIPES — isso consta no regulamento.

No último final de semana, cerca de 17 jogos foram adiados devido às fortes chuvas que, mais uma vez, atingiram duramente o nosso Estado, causando vítimas, alagamentos e deslizamentos de terra, além de deixar pontes submersas e cidades isoladas.

A 'casa do atleta', estrutura mantida pela ASF para acolher jogadores de outras cidades, foi parcialmente tomada pela água, comprometendo sua segurança e funcionalidade.

Desde o início, a ASF comunicou os representantes da AEU e o Presidente da Liga Gaúcha de Futsal que não conseguiríamos nos deslocar a Uruguaiana nesta semana — isso foi tratado desde o dia 18/06, sempre ressaltando que, em qualquer outra data, estamos aptos para realizar o jogo em Uruguaiana.

Nos causa profunda indignação ouvir da autoridade máxima da Liga o seguinte posicionamento: 'Então por que não jogaram no sábado?' — justamente quando milhares de gaúchos reviviam dias difíceis e dolorosos em decorrência da tragédia climática, com mais de 700 km a serem percorridos até Uruguaiana, passando por regiões severamente afetadas pelas chuvas, sem condições de tráfego e com orientações do DAER/RS para não viajar.

Por fim, lamentamos a falta de sensibilidade por parte da equipe adversária e da própria Liga Gaúcha de Futsal, que demonstraram estar mais preocupadas com seus próprios interesses do que com o bem-estar das pessoas envolvidas.