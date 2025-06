São Lourenço x Vélez Camaquã: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

Pela estreia no Gauchão Série B, o Vélez Camaquã fez 3 a 2 no Santa Cruz. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Após duas derrotas consecutivas, o Vélez Camaquã busca retomar o caminho das vitórias na Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (8), o Alviazul enfrenta o São Lourenço, às 18h, em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. No momento, a equipe da Região Sul do Estado está em 10º lugar, com nove pontos.

Quanto aos outros gaúchos, Atlântico e ACBF jogam neste sábado (7). O Galo encara o Praia Clube, às 15h30min, em Erechim. Já a Laranja Mecânica enfrenta o Corinthians, às 18h30min, em Carlos Barbosa.

Como chega o Vélez Camaquã

Em seis rodadas, o Alviazul soma três vitórias e três derrotas, sendo duas delas nos últimos dois jogos. Mesmo assim, a equipe ainda não esteve fora da zona de classificação para as oitavas de final, ou seja, entre os 16 melhores. Portanto, o começo de competição indica que o Vélez pode cumprir o principal objetivo da temporada, que é avançar ao mata-mata.

Até o momento, o Vélez Camaquã marcou 15 gols e sofreu 19. Fora de casa, a equipe disputou duas partidas e foi derrotada em ambas. No elenco, os alas Guilherme e Léo Oliveira são os artilheiros do time, com três gols marcados para cada.

Outro destaque é o goleiro PH, que não atuou na última rodada por suspensão. Contra o São Lourenço, o capitão estará de volta, assim como Bruninho Loko Loko, que também estava suspenso. No departamento médico, Otávio e Foguinho serão os desfalques para a partida deste domingo.

Na quarta-feira (4), o Vélez estreou na Série B do Gauchão de Futsal. Contra o Santa Cruz, fora de casa, a equipe venceu por 3 a 2.

Classificação da LNF

Magnus - 18 pontos Joinville - 15 pontos Praia Clube - 15 pontos Santo André - 14 pontos Esporte Futuro - 14 pontos Jaraguá - 14 pontos Atlântico - 12 pontos Cascavel - 12 pontos ACBF - 11 pontos Vélez Camaquã - 9 pontos Corinthians - 9 pontos Marreco - 9 pontos Campo Mourão - 8 pontos Tubarão - 8 pontos Foz Cataratas - 7 pontos Minas - 7 pontos Umuarama - 6 pontos Pato Futsal - 4 pontos Cruzeiro - 3 pontos São Lourenço - 3 pontos São José - 2 pontos Joaçaba - 2 pontos Blumenau - 1 ponto Dracena - 0 ponto

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir