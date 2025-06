Primeira rodada do Gauchão de Futsal não dá espaço aos visitantes 

A primeira rodada do Gauchão de Futsal teve sequência neste sábado (31), com a realização de cinco partidas. Em nenhuma delas a equipe que jogou longe da própria torcida conseguiu vencer. Foram três vitórias dos mandantes e dois empates.

O Gauchão começou na quarta-feira (28), em Carlos Barbosa, com a vitória da ACBF sobre a Afucs, de Seberi, por 3 a 1. O time da Serra atuou com uma equipe mesclada, entre reservas do time profissional e jovens da categoria sub-20.