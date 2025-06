Primeira partida da Copa RS entre SER Santiago e ACBF é adiada em função das fortes chuvas

A partida de abertura da Copa RS de Futsal teve de ser adiada. O confronto, que seria disputado entre SER Santiago e ACBF , no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago, às 20h, terá uma nova data a ser anunciada nos próximos dias.

A Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) , que organiza o torneio, optou pela suspensão da partida em função da situação climática que atinge algumas cidades do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17).

A decisão foi motivada para preservar a segurança de todas as pessoas envolvidas na partida, como jogadores, comissões técnicas, árbitros e torcedores.

Sendo assim, o primeiro confronto da competição pode ser neste sábado (21), às 20h, entre Cerro Largo Futsal e SER Santiago. No entanto, a FGFS afirma que a partida também pode ser suspensa, em caso de condições climáticas desfavoráveis.

A Copa RS será disputada por quatro times: ACBF, SER Santiago, ABF, de São Lourenço do Sul, e Cerro Largo Futsal. Na primeira fase, as quatro equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Depois, avançam os dois melhores times para a decisão, que será disputada em duas partidas.

Os jogos da primeira etapa do torneio serão disputados até agosto. Em setembro, as finais devem ocorrer. Vale destacar que o campeão da Copa RS garante vaga na Copa do Brasil de 2026.