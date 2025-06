Peñarol vence o Magnus e conquista a Libertadores de Futsal pela primeira vez

O Peñarol é o campeão da Libertadores de Futsal de 2025. Em final disputada neste domingo (1), contra o Magnus, em Luque, no Paraguai, a equipe venceu por 3 a 1. Em 23 edições do torneio, esta é a primeira vez que um clube uruguaio levanta a taça. Da mesma forma, é apenas a terceira vez que um time não brasileiro vence.

Na final, o Peñarol abriu o placar aos 7min40s, com um gol contra de Lucas Gomes. Assim como antes do primeiro gol, a partida seguiu com bastante equilíbrio, e as duas equipes buscavam marcar.

No segundo tempo, faltando pouco mais de cinco minutos para o apito final, um lance mudou o rumo do duelo. Matheus de Oliveira recebeu a bola na área e foi derrubado pelo goleiro do Magnus, André Deko. Após auxílio do vídeo suporte, o árbitro assinalou pênalti. Ordoqui bateu forte, no alto, e ampliou a vantagem.