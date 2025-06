Passo Fundo Futsal x Ceará: onde assistir e o que esperar da partida pelo Campeonato Brasileiro

Elisandro Imperador marcou três gols nos últimos três jogos da equipe. Matheus Moraes / Passo Fundo Futsal / Divulgação

Para seguir na liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Passo Fundo Futsal enfrenta o Ceará, nesta sexta-feira (13), às 20h15min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. O jogo será válido pela quarta rodada da competição.

Até o momento, o único representante gaúcho no campeonato soma três vitórias em três jogos, liderando a chave. Além disso, possui a melhor defesa entre todos os times do Brasileirão.

Como chega o Passo Fundo Futsal

Líder da chave no Campeonato Brasileiro e do Gauchão, o Passo Fundo Futsal vive um bom momento na temporada. Na competição nacional, estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Sport, fora de casa. No jogo seguinte, fez 3 a 0 no América-RN, em Natal. Já na última rodada, bateu o Traipu-AL por 4 a 2, em Passo Fundo.

Da mesma forma, no Gauchão, a campanha também é de 100% de aproveitamento. Na estreia, superou o Santa Rosa por 1 a 0. Depois, venceu a AAGF, fora de casa, por 3 a 1. Está na liderança com a mesma pontuação do vice-líder, Atlântico.

No Campeonato Brasileiro, o ala Viana é o artilheiro com três gols, sendo seguido pelo pivô Elisandro Imperador, que tem dois. Outro destaque na competição é o goleiro Queixo. Além de ter sofrido apenas três gols, a melhor defesa do campeonato, balançou as redes contra o América-RN, na segunda rodada.

Regulamento do Campeonato Brasileiro

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Os 22 clubes participantes foram divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único. Os oito primeiros de cada chave se classificam às oitavas de final. A partir desta fase, os jogos serão decididos em ida e volta.

O PFF ficou no Grupo B do Brasileirão, ao lado de América, Apodi, Paraná Clube, Criciúma, Concórdia, Sorriso, São Joseense, Ceará, Sport e Traipu.

Onde assistir