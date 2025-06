Passo Fundo Futsal goleia o Sorriso em casa e retoma a liderança do grupo no Campeonato Brasileiro

Arthur fez o primeiro gol da vitória do Passo Fundo Futsal. 300e60 / Divulgação

Em mais uma atuação convincente, o Passo Fundo Futsal venceu novamente pelo Campeonato Brasileiro e segue invicto na competição. Nesta quarta-feira (25), na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo, a equipe goleou o Sorriso, do Mato Grosso, por 4 a 1, pela quinta rodada.

Com o resultado, o PFF retomou a liderança do Grupo B, com 13 pontos. Nesta sexta-feira (27), o Criciúma encara o Traipu, fora de casa. Se vencer, alcança os mesmos 13 pontos e pode ultrapassar os gaúchos no saldo de gols.

Pela sexta rodada, o Passo Fundo Futsal terá pela frente o Paraná, no dia 12 de julho, às 18h, fora de casa.

O jogo

Em casa, com uma das melhores campanhas da competição, o Passo Fundo Futsal foi superior do início ao fim. Aos 4min14s, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Arthur, dentro da área. O jogador finalizou no alto e abriu o placar.

O segundo gol veio aos 13min45s. Após roubada de bola na quadra de defesa, Leozinho recebeu no lado direito e tocou para São Pedro, que entrava cara a cara com o goleiro. O jogador chutou de primeira e abriu 2 a 0.

Faltando pouco menos de três minutos para o intervalo, Marcelinho fez 3 a 0. Pedrinho apertou a saída de bola do time adversário e tocou para o pivô, que finalizou sem goleiro.

E faltando 53 segundos, Elisandro Imperador marcou o quarto. Com um jogador a mais no fim da etapa inicial, já que o goleiro Kelvin foi expulso por colocar a mão na bola fora da área, a equipe gaúcha passou a trocar passes perto da área. No lado esquerdo, Basso cruzou para o pivô, que empurrou para o fundo das redes.