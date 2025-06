Passo Fundo Futsal busca empate contra o Ceará no fim da partida e segue invicto no Brasileirão de Futsal

Bruno foi o autor do primeiro gol dos gaúchos na partida. Diego Rech

O Passo Fundo Futsal manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro de Futsal. Nesta sexta-feira (13), os gaúchos empataram em 3 a 3 com o Ceará, em jogo da quarta rodada da competição, disputado na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.

A partida ficou marcada por uma reação do PFF nos minutos finais, buscando o empate. O resultado deixou a equipe na segunda posição do Grupo B, com 10 pontos, mesma pontuação do líder Criciúma, que vence nos critérios de desempate.

Na próxima rodada, no dia 25 de junho, o Passo Fundo Futsal encara o Sorriso Futsal, em casa.

Atrás na primeira etapa

Apesar do Ceará estar a sete pontos de distância, o Passo Fundo Futsal não teve um jogo tranquilo. Logo aos 49 segundos de jogo, Pecem superou a marcação gaúcha com um drible de corpo e tocou para Markinhos, livre na área, empurrar para o fundo das redes: 1 a 0.

A reação dos gaúchos veio só no fim da primeira etapa, faltando 4min9s para o intervalo. Após boa troca de passes, Viana, próximo a marca do escanteio, no lado direito, cruzou para Bruno, que finalizou forte para empatar.

Mesmo assim, o Ceará voltou a estar na frente do placar. Faltando 1min32s para o apito, o goleiro Queixo perdeu a bola no meio da quadra. Pecem recuperou e deixou Wallyson com o gol aberto para fazer 2 a 1.

Reação no fim do jogo

Atrás no placar, o Passo Fundo Futsal pressionou a defesa adversária em busca do empate, mas tinha dificuldades. Com o fim do jogo se aproximando, o técnico Vandre da Costa trouxe à quadra o goleiro-linha.

Contudo, a estratégia não funcionou em um primeiro momento, tanto que o Ceará ampliou para 3 a 1. O time gaúcho perdeu a bola na área adversária e João Cesar arriscou de longe, surpreendendo os donos da casa, faltando 2min21s para o apito final.

Precisando de dois gols para empatar, a tarefa do Passo Fundo Futsal era complexa. Oito segundos após o terceiro gol adversário, Gui Canhoto recebeu no meio, pisou com a perna esquerda e finalizou cruzado: 3 a 2.