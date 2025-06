Partida entre Vélez Camaquã e São Lourenço é suspensa após gaúchos não conseguirem chegar ao local do confronto

Problemas no deslocamento da delegação do Vélez Camaquã provocaram a suspensão da partida.

A partida entre São Lourenço e Vélez Camaquã , válida pela sétima rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) , foi suspensa . A motivação se deve a fatores climáticos e logísticos , que impediram o Alviazul de chegar em São Lourenço do Oeste (SC), local da partida.

Inicialmente, o jogo deveria ser disputado no domingo (8), às 18h. Após o Vélez Camaquã informar a LNF sobre as dificuldades no deslocamento, o confronto foi adiado para esta segunda-feira (9), às 19h30min.