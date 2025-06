Alterações Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Nove jogos do futsal gaúcho são adiados por causa das fortes chuvas; número pode aumentar nos próximos dias

As seis principais competições do Rio Grande do Sul podem ter novas mudanças ainda nesta semana

18/06/2025 - 21h09min