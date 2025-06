Melhor jogador de futsal do mundo, brasileiro é anunciado por novo clube 

Em 2024, Dyego viveu a principal temporada de sua carreira. Como capitão da seleção brasileira, o jogador foi campeão da Copa do Mundo , disputada no Uzbequistão. Além disso, foi eleito o melhor atleta do torneio. O feito o credenciou a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo.

O ala iniciou a carreira em 2009, no Copagril-PR. Em 2013, defendeu o Joinville. No ano seguinte, começou a trajetória no Barcelona e se consolidou como um dos principais jogadores da equipe. No clube catalão, venceu a Champions League três vezes, conquistou quatro edições do campeonato espanhol e 12 copas nacionais.