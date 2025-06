Malgi sofre quinta derrota consecutiva e segue sem pontuar na Liga Feminina

Em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, as gaúchas foram derrotadas pelo Taboão Magnus por 5 a 1 , neste sábado (31), às 20h, pela quinta rodada da primeira fase.

A equipe pelotense segue na lanterna da LNFF, com cinco derrotas em cinco rodadas. A competição tem 13 times na primeira fase e após um turno único, as oito primeiras passam às quartas de final.

A Malgi volta a jogar no próximo sábado (7), contra a Associação Telêmaco Borba (PR), em Pelotas, às 16h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de vantagem do Taboão com gol isolado de Pao. Na etapa complementar, Natalinha e Bia abriram 3 a 0 para as donas da casa enquanto Dani descontou para a Malgi.