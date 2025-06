Malgi empata com as Leoas da Serra pela Copa do Brasil de Futsal Feminino; classificação será decidida em Pelotas

Única representante do Rio Grande do Sul na Copa do Brasil, a Malgi esteve à frente do placar duas vezes. CBFS / Divulgação

A Malgi empatou em 2 a 2 com as Leoas da Serra, em Lages-SC, nesta quinta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal Feminino. O jogo de volta será disputado no dia 9 de julho, às 16h, em Pelotas. Para se classificar para as quartas, as pelotenses precisam vencer por qualquer placar.

Apesar de jogar fora de casa, o time gaúcho abriu o placar no começo do jogo. Aos 2min13s, a goleira Suzan tocou para Dani, no lado direito de ataque. De longe, ela arriscou e fez 1 a 0. Até o intervalo, as donas da casa buscaram o empate, mas não conseguiram marcar.

No segundo tempo, as Leoas da Serra igualaram o marcador aos oito minutos. Laura chutou cruzado de fora da área, a bola desviou e bateu em Suzan antes de entrar: 1 a 1.

Menos de dois minutos depois, a Malgi voltou a estar na frente. Nati recebeu no lado direito e tocou para Ju, na entrada da área. Ela finalizou rasteiro no canto direito.