Londrina Futsal x Malgi: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Feminina de Futsal

Já o Londrina está em 11° lugar, uma posição à frente da Malgi, com apenas três pontos somados. Sendo assim, a partida tende a ser a com maior probabilidade da equipe de Pelotas conquistar pontos até o momento.

Como chega a Malgi

Além de ter pela frente um time que também não vive bom momento na Liga Feminina de Futsal, a Malgi tem outro fator para servir de motivação: o bom resultado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

Contra as Leoas da Serra, vice-líder da LFF, em Lages, as pelotenses empataram em 2 a 2. Vale destacar que estiveram à frente no placar em duas oportunidades, mas cederam o empate. Na volta, em Pelotas, uma vitória simples classifica a Malgi.