Leoas da Serra x Malgi: onde assistir e o que esperar do jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil de Futsal Feminino

Time pelotense busca melhorar o aproveitamento em 2025 por meio da Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira (12), a equipe pelotense enfrenta as Leoas da Serra , de Lages-SC, às 19h, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal Feminino.

A partida de volta será disputado no dia 9 de julho , às 16h, em Santa Catarina. Em caso de classificação, a Malgi encara o vencedor de Serc (MS) e Copagril (PR).

O que esperar do confronto

Lanterna da Liga Feminina de Futsal, a Malgi não vive um bom momento na temporada. Na competição, são seis jogos e seis derrotas, com nenhum ponto somado.

Na primeira rodada da LFF, a Malgi encarou as Leoas da Serra, fora de casa, e perdeu por 3 a 0. Na competição de pontos corridos, as catarinenses ocupam a terceira posição, com 12 pontos, três atrás da liderança.