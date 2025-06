Lagoa EC vence em Seberi e assume liderança isolada do Gauchão

Yuri, goleiro do Lagoa EC, fez um dos gols em Seberi.

Apenas duas partidas foram disputadas no sábado (21) e uma no domingo (22), pelo Gauchão de Futsal. Ainda assim, um dos times que entrou em quadra venceu e assumiu a liderança isolada da competição após quatro rodadas.

Em Seberi, no Ginásio Julião, a Afucs foi goleada em casa pelo Lagoa EC, de Lagoa Vermelha, por 6 a 2. Arthur e João Garcia marcaram os gols do time da casa enquanto Matheus (2), Yuri, Ronaldo, Gabriel Bonaldi e Gregory anotaram para os visitantes.

Com isto, o Lagoa chegou a oito pontos em quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. É um ponto a mais que a AGE, de Guaporé, vice-líder, que na sexta-feira (20), empatou em 2 a 2 com o Marau, fora de casa.