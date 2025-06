Goleira gaúcha disputa final do Campeonato Italiano de Futsal Feminino neste domingo

Atleta de 29 anos vive grande momento na carreira e pode coroar temporada com o título nacional.

O Campeonato Italiano de Futsal Feminino será decidido neste domingo (15). Na decisão entre Okasa Falconara e Pescara , que se enfrentam às 16h, em Pescara, uma gaúcha pode seguir fazendo história no continente europeu.

Natural de Progresso, a goleira Ana Sestari , de 29 anos, estará em quadra pelo Falconara, clube que defende desde o começo da temporada. Antes, atuou justamente no Pescara, rival da decisão deste domingo, por oito anos. No Brasil, defendeu apenas o Barateiro Futsal, de Brusque.

Sendo assim, ela retornará à cidade em que fez história, sendo campeã italiana na temporada 2021/2022. Individualmente, teve cinco indicações entre as 10 melhores goleiras do mundo pela Futsal Planet, entre 2019 e 2024. Na liga italiana, foi a melhor da posição nas temporadas de 2020/2021 e 2023/2024.

— Disputar essa final com o Falconara tem um significado muito especial para mim, ainda mais enfrentando o Pescara, um time que fez parte da minha história — contou Ana Sestari.

O destaque no futsal italiano rendeu convocações à seleção do país.

Além de se destacar em clubes, a goleira também chama a atenção na seleção, mas não a brasileira. Desde 2019, Ana Sestari defende a Itália, uma das seleções mais tradicionais da modalidade, que também conta com outras atletas nascidas no Brasil. Neste ano, a equipe confirmou a vaga na primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino, que será disputada em novembro, nas Filipinas.