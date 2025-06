Gauchão de Futsal Feminino começa neste final de semana; veja os clubes participantes

Celemaster venceu todas as seis edições do estadual e vai em busca de mais uma taça.

O Gauchão de Futsal Feminino terá início neste sábado (14). A competição, que é organizada pela Liga Gaúcha, conta com quatro equipes na disputa e terá jogos entre 14 de junho e 30 de novembro. Esta será a sétima edição do torneio no formato atual.