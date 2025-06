Gaúcha marca dois gols na final e conquista o Campeonato Italiano de Futsal Feminino: "Para sempre na minha memória" 

Na decisão do Campeonato Italiano de Futsal Feminino , o destaque foi uma gaúcha . No domingo 15, o Okasa Falconara bateu o Pescara por 4 a 3 e conquistou o título pela terceira vez.

Jogando fora de casa, o Falconara contou com uma grande atuação da goleira Ana Sestari, que é natural de Progresso, no Rio Grande do Sul. Ex-jogadora do Pescara, ela marcou dois gols e deu uma assistência contra o antigo time.