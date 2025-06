Em jogo de três expulsões, Vélez Camaquã bate o Blumenau pela Liga Nacional de Futsal

O ala Guilherme marcou o segundo gol da vitória alviazul. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Após duas derrotas consecutivas, o torcedor do Vélez Camaquã voltou a sorrir na Liga Nacional de Futsal (LNF). Em jogo da oitava rodada, o Alviazul bateu o Blumenau por 3 a 2, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

O resultado deixa os gaúchos na nona colocação, com 12 pontos. Vale destacar que a equipe tem um jogo a menos, pois o confronto contra o São Lourenço, válido pela sétima rodada, foi suspenso.

O Vélez Camaquã volta a jogar pela LNF no dia 23 de junho, às 20h30min, contra o Tubarão, fora de casa.

Primeira etapa de muita intensidade

Os primeiros minutos da partida foram intensos, com as duas equipes indo ao ataque. Com pouco mais de um minuto, Gamarra cobrou falta, a bola desviou e bateu na trave do gol defendido por PH. Na sequência, Pedro Krawulski respondeu para os donos da casa. Ele fez jogada no lado direito e tocou para Caio César, com o gol livre, que finalizou para fora.

Por volta dos quatro minutos, o Blumenau teve duas chances claras, que foram defendidas por PH. Na primeira, Douglas entrou cara a cara e finalizou rasteiro. Na segunda, Léo Dourado tentou driblar o goleiro, mas foi desarmado por PH.

Após as chances, o Vélez Camaquã cresceu no jogo e abriu o placar. Aos 13min38s, Xitão cobrou escanteio e contou com um desvio do goleiro Vini Mello. O gol foi dado ao fixo do time gaúcho.

Com a vantagem, o Alviazul voltou a pressionar no ataque, mas quem marcou foi o Blumenau, aos 15min55s. Depois de uma saída errada, Erik roubou a bola próximo do meio da quadra, avançou pelo lado direito e finalizou cruzado: 1 a 1. Menos de um minuto depois, o autor do gol se envolveu em uma confusão com Helinho. Ambos foram expulsos.

Faltando 1min23s, o Vélez Camaquã fez o segundo gol e terminou a primeira etapa na vantagem. Guilherme recuperou a bola no meio, conduziu para o lado direito e finalizou cruzado.

Vitória garantida no segundo tempo

Jogo teve três expulsões, sendo duas para os catarinenses e uma para os gaúchos. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Na etapa final, o ritmo intenso seguiu, mas menos chances claras de gol foram criadas nos primeiros minutos. O Vélez Camaquã aumentou a vantagem no marcador aos 7min10s. Em falta próxima do meio de campo, Guilherme cobrou rasteiro para Xitão, na área, que chutou de primeira e fez 3 a 1.

Aos 8min58s, Gustavinho descontou para o Blumenau, com direito a golaço. Em jogada individual pelo lado esquerdo, ele superou a marcação, entrou na área e driblou PH, antes de finalizar para o fundo das redes: 3 a 2.

Atrás no placar, os catarinenses quase empataram, faltando 8min38s para o apito final. Próximo da área, Léo Dourado cortou para a perna direita e finalizou forte. A bola passou perto da trave esquerda.

O time visitante ainda teve um jogador expulso no segundo tempo, o que dificultou a busca pelo empate. Rikelmy recebeu o segundo cartão amarelo, faltando 7min22s para o fim, e deixou a equipe com um jogador a menos por dois minutos.