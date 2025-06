Em jogo de muito equilíbrio, Atlântico e Joinville empatam pela Liga Nacional de Futsal

Equipes seguem entre os primeiros colocados da Liga Nacional de Futsal. Juliano Schmidt / Joinville / Divulgação

Quando se trata de clássico no futsal nacional, Atlântico e Joinville costumam fazer grandes enfrentamentos. Neste sábado (14), em jogo válido pela oitava rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), não foi diferente. As equipes empataram em 3 a 3, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

Os catarinenses abriram 3 a 1 na primeira etapa, mas os gaúchos buscaram o empate no segundo tempo. Os gols do Atlântico foram marcados por Richard, Vilela e Pedrinho.

Com o resultado, o Galo segue na quarta colocação, com 16 pontos. Na próxima rodada, no dia 21 de julho, a equipe enfrenta o lanterna da competição, Dracena, às 17h, em Erechim.

Leia Mais Goleira gaúcha disputa final do Campeonato Italiano de Futsal Feminino neste domingo

Desvantagem na etapa inicial

Os primeiros minutos de jogo foram como era imaginado, com as duas equipes dispostas a atacar. O Atlântico tinha leve vantagem e conseguiu abrir o placar. Com 2min32s, William Bolt recuperou a bola no lado esquerdo e acionou Richard, próximo da área, no lado direito. Ele finalizou forte e contou com um desvio de Pedro Rei para enganar Kleyton.

Os donos da casa não demoraram para responder. Aos 5min25s, Pedrinho errou passe na quadra de defesa. Roni interceptou e tocou de primeira para Rufino, cara a cara contra Alê Falcone, finalizar forte e empatar: 1 a 1.

Apesar do equilíbrio no duelo, o Joinville passou a ter superioridade a partir do gol de empate. Com pouco mais de 10 minutos de jogo, o goleiro Kleyton avançou pelo lado direito e, após o meio da quadra, achou Eder Lima, livre, na entrada da área. O pivô recebeu o passe e tocou para Robinho, com o gol aberto, empurrar para o fundo das redes: 2 a 1.

Ainda deu tempo para o Joinville ampliar a vantagem. Faltando 2min3s para o intervalo, após cobrança de escanteio, Xuxa finalizou cruzado de longe e Roni desviou para o gol, marcando o terceiro dos catarinenses.

Leia Mais Passo Fundo Futsal busca empate contra o Ceará no fim da partida e segue invicto no Brasileirão de Futsal

Empate no segundo tempo

Atrás no placar, o Galo começou a segunda etapa pressionado o Joinville e conseguiu descontar, com menos de dois minutos. Em jogada individual pelo lado direito, Vilela venceu a marcação de Pedro Rei, cortou para a perna esquerda e finalizou cruzado, sem chances para Kleyton: 3 a 2.

Cerca de cinco minutos depois, o time gaúcho teve uma chance clara para empatar. No lado direito de ataque, Vilela puxou para a linha de fundo e cruzou na entrada da área. William Bolt pegou de primeira, mas Kleyton defendeu.

Faltando pouco mais de oito minutos para o apito final, Kevin fez falta em Vilela e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso. Com um jogador a mais em quadra por dois minutos, o Atlântico buscou aproveitar a vantagem numérica para empatar, mas não foi efetivo.