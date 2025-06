Em busca do hepta, Celemaster aplica goleada na abertura do Gauchão feminino de futsal

Celemaster venceu de goleada na abertura do Gauchão 2025.

O sonho da sétima conquista seguida do Gauchão de futsal feminino não poderia se manter mais "aceso" depois da estreia da Celemaster, neste sábado (14), em Erechim. A equipe de Uruguaiana goleou o Palestra por 11 a 1 e abriu vantagem para mais um título na Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

Os gols da goleada da equipe de Uruguaiana foram marcados por Maria (2), Luciandre, Letícia (2), Juliana (3), Isa, Gabyzinha (2) e Amandinha. A Celemaster só volta a quadra no dia 12 de julho, contra o Esmeralda, em Santa Cruz do Sul. Já o Palestra joga novamente no dia 28 de junho, em casa, também contra o Esmeralda.