Conheça o Lokomotiv, de Palmeira das Missões, um dos estreantes do Gauchão de Futsal

Lokomotiv manda seus jogos no Ginásio Crispim Miranda Filho. Gabriel Soares

O Gauchão de Futsal já começou e 12 das 19 equipes já entraram em quadra. Entre as seis que ainda aguardam a estreia, o Lokomotiv, de Palmeira das Missões, terá a oportunidade de disputar a competição pela primeira vez. O clube foi convidado a participar da elite do futsal gaúcho após bom desempenho na Série B.

A primeira partida do Lokomotiv no Gauchão será no dia 14 de junho, às 20h, contra o Cerro Largo fora de casa. Antes, o clube terá o segundo jogo da final da Taça Farroupilha, diante do Soberano, de Sarandi, nesta quarta-feira (4), às 21h, em Sarandi. Na ida, os clubes empataram em Palmeira das Missões. Sendo assim, quem vencer o duelo sai campeão.

A história por trás do time

Fundado em 2021, o Lokomotiv surgiu a partir de um grupo de amigos que já disputava competições regionais. A equipe revelava jovens jogadores e, discretamente, levava o nome de Palmeira das Missões para fora da cidade.

A partir do apoio do poder público e de apoiadores comprometidos com o esporte local, o clube se tornou profissional. No primeiro ano, após reunião com a secretaria de Esporte de Palmeira das Missões, ficou decidido que o time iria participar da Taça Farroupilha e da Série C do Gauchão.

— O Lokomotiv nasceu do sonho de colocar Palmeira das Missões novamente no mapa do futsal gaúcho. Com o tempo, essa paixão foi ganhando corpo, até que, com apoio do poder público e de pessoas comprometidas com o esporte, nasceu o projeto profissional. A equipe foi estruturada com uma diretoria formada por apaixonados pelo futsal — diz Jeferson Fucks, atual presidente do clube.

Os resultados nas quadras

Time de Palmeira das Missões empatou em 1 a 1 contra o Soberano, de Sarandi, no jogo de ida da final da Taça Farroupilha do Alto Uruguai. Gabriel Soares

Após dois anos disputando a Série C do Gauchão, o Lokomotiv foi convidado pela Liga Gaúcha para ingressar na segunda divisão após a desistência de alguns clubes.

Em 2023, a equipe foi eliminada nas quartas de final e terminou na sexta colocação geral. No ano seguinte, voltou a cair na mesma fase, mas terminou com o quinto lugar. No mesmo ano, foi campeã da Taça Farroupilha do Alto Uruguai.

Mais uma vez, a organização enquanto equipe e o bom desempenho renderam o convite da Liga Gaúcha para participar da Série A de 2025. Depois de uma reunião com os 17 diretores do Lokomotiv, ficou decidido aceitar o convite.

— É uma sensação de imenso orgulho. Representar Palmeira das Missões na elite do futsal gaúcho, depois de mais de duas décadas sem uma equipe da cidade na Série A, é algo histórico. A última participação foi com o Ouro Verde Futsal, e agora o Lokomotiv retoma esse protagonismo. Mais do que isso, é um privilégio poder enfrentar equipes consagradas como a ACBF de Carlos Barbosa e o Atlântico de Erechim, verdadeiras potências do futsal mundial — destaca o presidente da equipe.

O legado na cidade e a expectativa pelo Gauchão

O crescimento do Lokomotiv nos últimos anos tem atraído a população de Palmeira das Missões, que lota o Ginásio Crispim Miranda Filho a cada partida da equipe.

— Esse momento representa um verdadeiro resgate do orgulho esportivo da nossa cidade. Ver o Lokomotiv na Série A reacende a paixão do torcedor e movimenta toda a comunidade — lembra Jeferson Fucks, que ainda destaca a criação de uma escolinha de futsal gratuita do Lokomotiv para crianças carentes entre nove e 13 anos.

Atualmente, o time do Alto Uruguai se mantém por meio de empresas locais, que auxiliam em recursos financeiros e em estrutura. Da mesma forma, a prefeitura de Palmeira das Missões também colabora com o desenvolvimento do clube. Por fim, outras empresas patrocinam o Lokomotiv com refeições, acesso à academia, suporte em treinamentos, fisioterapia, entre outros serviços.