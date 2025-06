Confira os resultados do futsal gaúcho deste sábado

Goleiro Ryan (de azul) fez um dos gols do Atlântico no Gauchão

O Atlântico, de Erechim, se deu bem no fim de semana de rodada dupla no Ginásio Caldeirão do Galo. Venceu duas vezes, tanto na Liga Nacional quanto no Gauchão. Outras 21 partidas foram disputadas em competições pelo Estado e pelo país.