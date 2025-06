Confira os resultados do fim de semana no futsal gaúcho

Ao longo da última semana, nada mais nada menos do que 17 partidas foram adiadas tanto pela Liga Gaúcha (LGF) quanto pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) em função das fortes chuvas registradas no Rio Grande do Sul desde 17 de junho.

Onde teve jogo, destaque para vitória do Atlântico, na Liga Nacional masculina, do Lagoa EC, no Gauchão, e do Imigrante, de Bento Gonçalves, na primeira final da Copa RS feminina.