Cascavel é punido por agressões de torcedores a atletas do Vélez Camaquã pela Liga Nacional de Futsal

Lance principal da reclamação aconteceu no primeiro tempo do duelo. Ricardo Weschenfelder / ASCOM Vélez Camaquã Futsal

A Liga Nacional de Futsal (LNF) puniu o Cascavel pelos episódios que aconteceram na partida diante do Vélez Camaquã, em Cascavel, no dia 24 de maio deste ano. Na ocasião, torcedores do time da casa arremessaram líquidos na direção dos jogadores do Alviazul, que também foram atacados por cuspes.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da LNF condenou o Cascavel a pagar multa de R$ 3 mil. Da mesma forma, a equipe perdeu um mando de quadra. Contudo, o clube paranaense conseguiu reverter a punição para jogar uma partida apenas com a presença de mulheres e crianças até 12 anos. A medida ocorrerá no duelo contra o Praia Clube, no dia 24 de junho.

Relembre o caso

No primeiro tempo da partida, torcedores do clube paranaense foram até a rede de proteção e tentaram agredir Juninho, jogador do Vélez Camaquã. Na ocasião, ele havia discutido com Scheffer, do Cascavel, após disputar a bola com o jogador. Segundo a LNF, é possível ver nas imagens da transmissão que um dos torcedores arremessa um líquido em Juninho.

Em nota, o Cascavel informou sobre a punição e classificou a confusão como “gravíssimos atos de desordem”. Além disso, aponta que foram praticados pela torcida conhecida por "Máfia Tricolor".

O time paranaense ainda citou que a punição também foi motivada pela "grande reincidência de atos de hostilidade praticados". Por fim, reforçou que pode sofrer punições ainda mais severas em caso de novos incidentes e que irá buscar a responsabilização dos integrantes envolvidos por meio da Justiça Comum.

Confira a nota publicada pelo Cascavel

"Através da presente Nota Oficial, a diretoria do Cascavel Futsal vem a público informar que, na noite de ontem (12), o Clube foi levado a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da LNF, tendo em vista os gravíssimos atos de desordem que foram praticados por “torcedores”, trajados, na ocasião, com vestimentas da torcida autointitulada “Máfia Tricolor”, ocorridos durante a partida disputada contra o Vélez Camaquã, no dia 24/05/2025.

Detalhes da Punição

O julgamento, conduzido pela 1 Comissão Disciplinar do STJD, resultou na condenação do Clube ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), além da perda de 01 (um) mando de quadra. No entanto, graças à defesa técnica apresentada pelo Dr. Paulo Guilherme A. dos S. Giffhom, bem como da comprovação, no processo, de: solicitação prévia de policiamento; contratação de empresa de segurança profissional; registro de Boletim de Ocorrência contemporâneo ao evento; encaminhamento à Polícia Civil do Paraná, de ofício, contendo provas que contribuirão para elucidação dos fatos; dentre outros, a perda de mando de quadra, felizmente, foi amenizada.

Por ordem do STJD, a partida que será disputada contra o Praia Clube/MG, pela LIGA NACIONAL DE FUTSAL designada para o dia 24/06/2025, contará, exclusivamente, com a entrada de crianças, de até 12 anos completos, e mulheres, sem que haja a cobrança de ingressos.

Motivação da Punição e Advertências

Conforme destacado pelos Auditores do STJD, o Cascavel Futsal foi penalizado devido à grande reincidência de atos de hostilidade praticados, principalmente, por um dos coletivos que habitualmente frequenta os jogos do Cascavel Futsal. O Cascavel Futsal alerta que, em caso de novos incidentes, o Clube sofrerá punições ainda mais severas, como a perda efetiva de mandos de quadra, assim como a aplicação de multas pecuniárias de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A diretoria do Cascavel, em conjunto com sua Comissão Técnica e todo o grupo de atletas, reprova veementemente a violência praticada pelos integrantes deste coletivo. Tais atos prejudicam diretamente a equipe nas competições, privam outros torcedores e sócios torcedores de assistirem aos jogos e geram inúmeros problemas financeiros, como multas e perda de receita com a venda de ingressos, além do custeio de honorários advocatícios e recursos judiciais.

Medidas Futuras

Desde logo, o Cascavel ressalta que, ocorrendo novos incidentes de tal ordem, que comprometam a reputação do Clube e resultem na aplicação de novas multas e instauração de processos desportivos, o Clube solicitará, de maneira formal e expressa, à Federação Paranaense de Futsal e às entidades públicas, o banimento de todos os envolvidos das praças esportivas brasileiras.