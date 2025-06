Atlântico volta a perder e cai na classificação da Liga Nacional de Futsal

Em Jaraguá do Sul, o time gaúcho foi derrotado pelo Jaraguá por 4 a 3, caindo para a quinta colocação na primeira fase, com 12 pontos em seis rodadas.

O próximo compromisso do Galo pela LNF será sábado (7), contra o Praia Clube, de Uberlândia (MG), em Erechim, às 15h30min.

Como foi o jogo

Na etapa complementar, o Atlântico reagiu e empatou com Erick. Yan fez 3 a 2 Jaraguá e Thales empatou outra vez. Faltando quatro minutos e meio, Tatinho marcou outra vez e decretou a vitória do Jaraguá por 4 a 3.

Semana cheia

Na quinta-feira (5), será a vez de ir à Nova Petrópolis para enfrentar a ANPF/Lyon, pela Série Ouro do Estadual de Futsal. E no sábado (7), volta a jogar em casa com rodada dupla. Às 15h30min recebe o Praia Clube (MG) pela LNF, e após, às 18h, enfrenta a AGE, pelo Gauchão.