Atlântico confirma favoritismo e vence o Dracena pela Liga Nacional de Futsal

Atlântico venceu o Dracena por 5 a 2 neste sábado. Atlântico / Divulgação

Como já era esperado, o Atlântico não teve dificuldades para bater o Dracena, lanterna da Liga Nacional de Futsal (LNF). Pela nona rodada da competição, a equipe gaúcha venceu por 5 a 2, no Caldeirão do Galo, em Erechim, neste sábado (21).

Elenilson, PL, Deivão, William Bolt e Richard fizeram os gols do Atlântico. Enquanto isso, Natã e Áquila descontaram para o Dracena.

O resultado deixa a equipe gaúcha, momentaneamente, na terceira colocação, com 19 pontos. Na próxima rodada, o clube encara o Cruzeiro, fora de casa, no dia 28 de junho, às 17h.

Três gols no primeiro tempo

O favoritismo do Atlântico deu às caras desde o começo da partida. Com pouco mais de dois minutos, o goleiro adversário afastou a bola, Richard interceptou no meio e tocou para Elenilson, livre no lado esquerdo. O jogador aproveitou que o goleiro estava fora do gol e finalizou forte no alto para abrir o placar.

O segundo gol saiu quase cinco minutos depois. PL, no meio da quadra, tabelou com Pedrinho, entrou cara a cara contra Tiago e chutou forte para ampliar: 2 a 0.

Apesar da inferioridade técnica, o Dracena chegou a descontar no primeiro tempo. Natã roubou a bola na quadra de defesa, avançou pelo lado direito e chutou forte, no ângulo: 2 a 1.

Vitória garantida no segundo tempo

Assim como na etapa inicial, o Atlântico marcou no começo do segundo tempo. Antes dos dois minutos, Richard recebeu perto da área e chutou. O goleiro Tiago espalmou, e Deivão pegou o rebote para fazer 3 a 1.

No quarto gol, a bola parada fez a diferença. Aos 8min15s, Richard cobrou lateral rápida, no lado direito, próximo da área, e William Bolt pegou de primeira, sem dar chances ao goleiro do Dracena, que viu o Atlântico fazer 4 a 1.

Os paulistas ainda descontaram, faltando quatro minutos para o apito final, com Áquila, após boa troca de passes da equipe. Com o goleiro-linha em quadra do lado do Dracena, o Atlântico aproveitou para ampliar a vantagem. O quinto gol saiu após um lançamento de Alê Falcone, em que Richard driblou o goleiro e empurrou a bola para as redes.