Antes da 10ª rodada, especialistas avaliam o desempenho dos gaúchos na Liga Nacional de Futsal

Trio gaúcho entra em quadra neste sábado e busca seguir na parte de cima da tabela de classificação. Montagem sobre fotos de Lucka Cyríaco, Edson Castro e Ricardo Weschenfelder / ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã / Divulgação

Após nove rodadas, os três gaúchos estão dentro da zona de classificação para as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste sábado (28), ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã entram em quadra pela 10ª rodada. Será mais um momento para os clubes seguirem na busca por uma boa campanha na competição.

Dos três, o que desempenha melhor é o Atlântico. O Galo está na quarta colocação, com 19 pontos, e desponta como uma das equipes que podem brigar pelo título.

A ACBF ainda não convenceu. Na 10ª posição, com 15 pontos, a equipe de Carlos Barbosa está longe de ser protagonista na temporada, como se acostumou no futsal brasileiro.

Já o Vélez Camaquã, que faz a temporada de estreia, cumpre até o momento a principal meta da temporada, que é se classificar para as oitavas de final. Neste momento, é o oitavo colocado, com 15 pontos.

Em busca do bicampeonato

Atlântico é o melhor gaúcho na tabela e sonha com o segundo título da Liga. Atlântico / Divulgação

Campeão da Liga Nacional em 2023, o Atlântico tem até o momento seis vitórias, um empate e duas derrotas. A principal virtude do time até o momento é o setor ofensivo. Com 50 gols marcados, a equipe tem o melhor ataque da competição. Além disso, conta com o artilheiro da LNF, Pedrinho, que tem oito gols, além do vice-artilheiro, Vagner, que tem sete.

Na visão de especialistas, a equipe tem potencial para brigar pelo título da competição:

— O Atlântico tem mantido o padrão de anos recentes, brigando na ponta de cima e com um elenco muito qualificado — destaca o narrador e jornalista do Grupo RBS, Gustavo Manhago.

Quem também acredita em uma boa colocação final do Galo é o comentarista do Canal Goat e ex-jogador de futsal, Paulinho Japonês. Ele lembra que a força do ataque pode fazer a diferença.

— Das três, para mim é a equipe mais preparada para chegar nas finais da Liga Nacional. É uma equipe que marca muito forte, tem alas que chegam para chutar a todo momento, e os fixos também colaboram com muitos gols nesta temporada — disse o comentarista.

Pela recuperação na temporada

ACBF é a equipe com mais títulos da competição, mas pode render mais nesta temporada. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

Apesar da tradição, que a coloca como a maior campeã da competição ao lado do Jaraguá, com cinco títulos, a ACBF ainda não mostrou regularidade nesta temporada.

O técnico Peri Fuentes assumiu o time poucos dias antes da estreia na Liga. Segundo Gustavo Manhago, o trabalho ainda está no começo e precisa evoluir.

— A ACBF não chega a ser uma decepção. Mas pode jogar mais. O time vai se classificar entre os 16. O técnico Peri Fuentes ainda está começando um trabalho e torço pela evolução. Pois para a "Laranja", não basta só se classificar para às oitavas. Tem que brigar sempre pelo título — lembrou.

Um fator que afeta a campanha do clube até então é o desempenho dentro de Carlos Barbosa. Dos 15 pontos somados pela ACBF, apenas cinco foram conquistados dentro do Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Em casa, o time soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. Fora de seus domínios está invicto, com três vitórias e um empate.

— O problema da ACBF é buscar essa regularidade. O time tem perdido muitos pontos fora de casa e faz uma campanha melhor fora. Mas não pode perder o poder de jogar em Carlos Barbosa — explica Paulinho Japonês.

Estreante fazendo bonito

Vélez Camaquã é grata surpresa neste começo da Liga Nacional. Ricardo Weschenfelder / ASCOM Vélez Camaquã Futsal / Divulgação

No ano em que estreia na LNF, o Vélez Camaquã dá indícios que irá cumprir a principal meta do clube para a temporada: avançar às oitavas de final, ou seja, terminar entre os 16 primeiros na fase inicial.

Neste momento, o Alviazul é o oitavo colocado com 15 pontos, tendo cinco vitórias e três derrotas. Na última rodada, conquistou os primeiros pontos fora de casa ao vencer o Tubarão por 4 a 0.

— O Vélez Camaquã tem conseguido a maioria dos seus pontos em casa, perdeu apenas um jogo em casa, justamente para a ACBF. Mas por ser uma equipe estreante, está fazendo uma campanha muito boa até aqui — disse Paulinho Japonês.

Já para Gustavo Manhago, a campanha do clube de Camaquã é a mais surpreendente entre os gaúchos justamente por ser a primeira participação do clube na Liga Nacional de Futsal. Para o jornalista, o apoio do torcedor em Camaquã também tem sido fundamental.

— Dos três times gaúchos, a mim, o que mais surpreende, é o Vélez Camaquã. Estar entre os que se classificam às oitavas de final logo na sua primeira participação em uma Liga Nacional é de encher de orgulhos os torcedores camaquenses. Um time que em casa joga sempre para um ginásio lotado. E que fora de casa, até não tem o mesmo desempenho, mas consegue encarar adversários fortes e tradicionais na competição.

Jogos dos gaúchos pela 10ª rodada

Sábado (28)

18h30min - Praia Clube x ACBF

19h - Vélez Camaquã x Esporte Futuro

x Esporte Futuro 20h - Cruzeiro x Atlântico

Classificação da Liga Nacional antes da 10ª rodada