América, de Pejuçara, conquista a Série Prata feminina

A conquista foi em partida única, sobre o Vila Nova, de Passo Fundo, após vitória por 6 a 4. Os dois times já estão garantidos na Série Ouro do Campeonato Estadual desta mesma temporada, a partir do segundo semestre, com organização da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

Juliana marcou três vezes, Mariana duas e Tainã fechou o placar para as donas da casa, que puderam garantir o título justamente na reinauguração do Ginásio Municipal de Pejuçara. Juliana ainda recebeu troféu de goleadora do campeonato, com 16 gols. O América também teve ainda o melhor ataque, a melhor defesa e a melhor média de gols da competição.