ACBF é derrotada pelo Praia Clube fora de casa pela Liga Nacional de Futsal

Time mineiro segue na vice-liderança do campeonato.

O gol do confronto foi marcado na etapa inicial. Por volta dos três minutos, o goleiro Thiago lançou a bola na área da ACBF. Após ela ser escorada para trás, Fabinho chutou cruzado e não deu chances para Angelo defender.

O resultado mantém a equipe de Carlos Barbosa na 11ª colocação, com 15 pontos. Contudo, o time pode ser ultrapassado ainda nesta rodada.

O próximo jogo da ACBF na competição é contra o Joinville, que ocupa a terceira colocação, com 21 pontos. A partida será disputada no dia 8 de julho, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.