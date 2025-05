Vitória da ACBF e empate do Atlântico abrem nova rodada da Série Ouro de futsal; veja as datas dos demais jogos

Dois jogos marcaram o início da terceira rodada da Série Ouro de futsal, nesta quinta-feira (1°). ACBF venceu o seu confronto e segue com 100% de aproveitamento no campeonato. O Atlântico empatou fora de casa. Outros cinco jogos serão disputados neste sábado (3) , e duas outras partidas ocorrerão em datas posteriores.

Em Carlos Barbosa, no ginásio Sérgio Luiz Guerra, a ACBF fez 9 a 1 no Figueira, que vinha de vitória sobre a SER Triunfo, na última rodada. No outro jogo da noite, o Atlântico empatou com o Riograndense, em Rio Grande, por 2 a 2. Os donos da casa venceram o Barcelona de Júlio de Castilhos, na rodada anterior.