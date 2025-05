Vélez Camaquã x ACBF: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

A sexta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) terá um clássico gaúcho a ser disputado. Neste sábado (31), Vélez Camaquã e ACBF se enfrentam no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, às 17h. De momento, o Alviazul está na nona colocação, enquanto a Laranja Mecânica ocupa o 11° lugar.

Quanto ao outro gaúcho, o Atlântico enfrenta o Jaraguá, no mesmo dia, às 18h30min, em Jaraguá.

Como chega o Vélez Camaquã

Um dos estreantes na LNF, o Alviazul vem de derrota na competição. Na quinta rodada, perdeu para o Cascavel , fora de casa, por 3 a 2. O jogo foi marcado por agressões de torcedores do time da casa a jogadores da equipe gaúcha.

Além da derrota, o Vélez Camaquã teve o goleiro PH e o ala Bruninho Loko Loko expulsos no confronto. Eles são desfalques do time diante da ACBF. Da mesma forma, o ala Otavio, que está no departamento médico, também não estará disponível.