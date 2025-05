Vélez Camaquã vence ACBF nos pênaltis e conquista a Taça Farroupilha Metroserra

Na sexta-feira (16), o Alviazul ganhou o jogo de ida por 3 a 2, em Carlos Barbosa. O título marcou a primeira taça do clube, enquanto equipe profissional. Com a conquista, o Vélez Camaquã disputará a Supertaça Farroupilha , em 2026.

O jogo

Apesar de ir à quadra com o elenco sub-20, a ACBF não facilitou o confronto para os donos da casa. No primeiro tempo, o time visitante levou perigo e obrigou o goleiro PH a fazer defesas difíceis. Mesmo assim, quem marcou pela primeira vez foi o Vélez.

Faltando 4min55s para o intervalo, Guilherme recebeu, próximo da marca do tiro-livre-direto e chutou forte, sem chances para o goleiro. No segundo tempo, o time da casa seguiu pressionando, mas viu o goleiro Eric fazer grandes defesas.

Em um desses momentos, o arqueiro espalmou duas bolas difíceis. No contra-ataque, Raul , aos 11min13s empatou o duelo com um chute rasteiro cruzado. Pouco tempo depois, aos 13min20s, a ACBF virou com um gol contra de Bruninho , após cobrança de lateral.

Já aos 15min33s, Daniel fez o terceiro. Faltando nove segundos para o apito final, Gomes marcou contra. Com o 3 a 2 favorável à ACBF, o confronto foi para a prorrogação. No tempo extra, o placar não foi alterado. O título foi decidido nas penalidades.

O goleiro PH defendeu duas cobranças nas primeiras cinco batidas, os chutes de Jean e de JK. Contudo, no fim da série, Henrique pegou as batidas de Guilherme e de Pedro Krawulski. Após 13 cobranças para cada lado, Eric finalizou no travessão. Na sequência, PH chutou forte e marcou o gol do título.