Taboão Magnus x Malgi: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Feminina de Futsal

A Malgi entra em quadra neste sábado (31), às 20h, para enfrentar o Taboão Magnus , pela quinta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida será disputada no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.

De momento, a única equipe gaúcha na competição está na lanterna , 13ª posição, com nenhum ponto somado. Em quatro jogos, são quatro derrotas.

O time adversário é o sexto lugar, com seis pontos, e um jogo a menos que a Malgi. Foram duas vitórias e uma derrota.

Como chega a Malgi

Estreante na Liga Feminina de Futsal, a Malgi busca a recuperação na tabela, já que ainda não somou pontos. Na primeira rodada, perdeu para as Leoas da Serra (SC) por 3 a 0. No segundo jogo, a derrota foi para a Unidep (PR) por 4 a 1. Ambas as partidas foram disputadas fora de casa.