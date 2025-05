Saiba qual é a diferença entre Gauchão e Série Ouro de Futsal

Gauchão de Futsal surgiu com a Liga Gaúcha em 2017. Liga Gaúcha de Futsal / Divulgação

A partir desta quarta-feira (28), 19 clubes de 19 cidades do interior gaúcho começam uma das disputas mais acirradas do futsal brasileiro: o Gauchão 2025, organizado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

Contudo, desde 2017, o Rio Grande do Sul convive com duas entidades diferentes gerindo o futsal profissional e de base no Estado. De um lado, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), fundada em 1956.

De outro, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF), criada por alguns clubes no final de 2016, descontentes com a gestão que era realizada pela federação nas competições estaduais.

Entenda as diferenças

Nos primeiros dois anos, a Liga organizou a primeira divisão do adulto masculino sem que a Federação realizasse uma competição equivalente. A partir de 2019, cada uma tem suas competições totalmente independentes. A Liga adotou o nome de Gauchão de Futsal, em três divisões (A, B e C), e a Federação seguiu com sua nomenclatura adotada ainda nos anos 90, também em três divisões (Ouro, Prata e Bronze).

Desde 2024, a Federação permitiu que os clubes pudessem disputar as competições equivalentes das duas entidades. O Atlântico, de Erechim, enfrentou o desafio de um calendário ainda mais apertado. A ACBF só assumiu esta novidade em 2025. Já as equipes do Cerro Largo e do Passo Fundo acumularam Gauchão e Série Prata neste ano.

Galeria dos Campeões

FGFS

1º campeão, em 1957

Corinthians, de Santa Cruz do Sul

Maior campeão, 12 títulos

ACBF, de Carlos Barbosa (1996, 1997, 1999, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 e 2024)

Outros campeões relevantes

Inter, de Porto Alegre (octacampeão em 1976, 1977, 1978, 1980, 1989, 1990, 1998 e 2000)

Enxuta, de Caxias do Sul (pentacampeã em 1987, 1988, 1993, 1994 e 1995)

Brasil, de Pelotas (pentacampeão em 1963, 1966, 1967, 1968 e 1969)

Últimos 10 campeões

2024 - ACBF (Carlos Barbosa)

2023 - Sercesa (Carazinho)

2022 - ABF (São Lourenço do Sul)

2021 - BGF (Bento Gonçalves)

2020 - Passo Fundo Futsal

2019 - Assoeva (Venâncio Aires)

2016 - Atlântico (Erechim)

2015 - ACBF (Carlos Barbosa)

2014 - Atlântico (Erechim)

2013 - ACBF (Carlos Barbosa)

*Em 2017 e 2018, houve um acordo com a Liga para a realização da 1ª divisão.

LGF

1º campeão, em 2017

Maior campeão, 4 títulos

ACBF, de Carlos Barbosa (2018, 2020, 2022 e 2023)

Outro campeão relevante

Atlântico, de Erechim (bicampeão em 2019 e 2021)

Últimos oito campeões

2024 - Guarany (Espumoso)

2023 - ACBF (Carlos Barbosa)

2022 - ACBF (Carlos Barbosa)

2021 - Atlântico (Erechim)

2020 - ACBF (Carlos Barbosa)

2019 - Atlântico (Erechim)

2018 - ACBF (Carlos Barbosa)

2017 - Assoeva (Venâncio Aires)

Clubes da Série Ouro 2025

ABF - São Lourenço do Sul

ACBF - Carlos Barbosa

AFA - São Francisco de Assis

ANPF/Lyon - Nova Petrópolis

ATF - Pelotas

Atlântico - Erechim

AVF - Manoel Viana

Barcelona - Júlio de Castilhos

Caxias Futsal - Caxias do Sul

Figueira - Tupanciretã

Independente - Lavras do Sul

Jaguarão Futsal - Jaguarão

Rio-Grandense - Rio Grande

Russo Preto - Não-Me-Toque

São José - Cachoeira do Sul

SER Alvorada - Alvorada

SER Santiago - Santiago

SER Triunfo - Triunfo

Sercesa - Carazinho

UFSM - Santa Maria

Clubes do Gauchão 2025

AAGF - Agudo

ACBF - Carlos Barbosa

ACE Filtradores - Bom Princípio

Afucs - Seberi

AGE - Guaporé

AMF - Marau

ASF - Serafina Corrêa

Atlântico - Erechim

Cerro Largo - Cerro Largo

Entre-Ijuís - Entre-Ijuís

Guarani - Frederico Westphalen

Guarany - Espumoso

Horizontina - Horizontina

Lagoa EC - Lagoa Vermelha

Lokomotiv - Palmeira das Missões

Passo Fundo - Passo Fundo

Santa Rosa - Santa Rosa

Sercca - Casca

Uruguaianense - Uruguaiana