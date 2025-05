Reta final da Champions League de Futsal começa nesta sexta; 31 brasileiros estão na disputa

Palma, da Espanha, é o atual bicampeão e vai em busca do tricampeonato. Uefa / Divulgação

A Champions League de Futsal está na reta final da competição. Nesta sexta-feira (2), ocorrem os dois jogos das semifinais. Já no domingo (4), será disputada a grande final do torneio. Estão na disputa Kairat Almaty, do Cazaquistão, Palma e Jimbee Cartagena, da Espanha, e Sporting, de Portugal. Todas as equipes contam com alguns brasileiros no elenco.

Primeiro, às 13h (de Brasília), o Kairat Almaty enfrenta o Jimbee Cartagena. Depois, às 16h, o confronto será entre Sporting e Palma. A final ocorrerá no domingo (4), às 15h, enquanto a decisão de terceiro lugar começará, no mesmo dia, às 12h. Todos os jogos da fase final serão disputados em Le Mans, na França.

A Champions League de Futsal conta com três fases antes do mata-mata. Primeiro, nas preliminares, 32 equipes são divididas em oito grupos, com as melhores campanhas avançando à fase principal. Nessa etapa, os times mais tradicionais entram na disputa e outros 32 clubes formam novos oito grupos.

Entre as chaves A e D, as três melhores equipes se classificam para a fase de elite, enquanto entre os grupos E e H passam apenas os líderes. Na etapa que antecede as semifinais, são formados quatro grupos de quatro times, com os primeiros lugares avançando.

Kairat Almaty

O time do Cazaquistão é um dos mais tradicionais do esporte no mundo e volta a disputar as semifinais da competição após quatro temporadas. Bicampeão do torneio, o clube busca se tornar a primeira equipe de fora da Espanha a vencer a Champions três vezes. A última conquista foi em 2015.

Nesta edição, o time cazaque disputou seis partidas na competição. Venceu todos os jogos, marcou 22 gols e sofreu seis.

No elenco atual, são nove jogadores nascidos no Brasil, sendo que o ala Edson joga pela seleção do Cazaquistão e Júlio Zanotto, companheiro de posição, atua pela equipe nacional da Armênia. Além deles estão os fixos Lucas Otanha e Guegue, os alas Caio Ruiz e Wendel Mendes, os pivôs Dener e Alisson Lima, assim como o goleiro Dennis Cavalcanti.

Conhecidos do futsal gaúcho

No grupo, alguns atletas são conhecidos do futsal gaúcho. Lucas Otanha, natural de Uruguaiana, e Dener estiveram na ACBF no título da Liga Nacional de Futsal (LNF) de 2015. Já Júlio Zanotto, que nasceu em Ipê, atuou pela equipe de Carlos Barbosa por cinco temporadas. Edson, um dos destaques do clube cazaque, jogou pela Alaf, de Lajeado, por dois anos.

Jimbee Cartagena

Atual campeão espanhol, a equipe participa pela primeira vez da Champions League. Nesta edição, fez seis partidas, venceu quatro jogos e empatou duas. Foram 27 gols marcados e nove sofridos.

Dentre os quatro semifinalistas, o Cartagena é o que menos conta com brasileiros no elenco. Contudo, apenas um deles segue com a nacionalidade do país, o pivô Waltinho. O fixo Tomaz Braga, que esteve na última Copa do Mundo, e o ala Jhonatan Linhares se tornaram espanhóis. Já o ala Gabriel Motta, atua pela seleção italiana.

Por sinal, Tomaz Braga é um dos principais jogadores do elenco. Com experiência no torneio, ele já levantou a taça pelo Palma, na temporada 2022/2023. A convocação para o último mundial também reforça o bom momento vivido pelo fixo.

Sporting

Tradicional equipe do continente europeu, o Sporting é o atual campeão português e vai em busca do tricampeonato, já que venceu em 2019 e 2021. Assim como o Kairat, o time busca ser o primeiro clube não espanhol a vencer a Champions League três vezes.

Nas fases anteriores, o Sporting disputou seis partidas. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, justamente para o time do Cazaquistão. A equipe marcou 25 gols e sofreu 14.

No elenco, são oito atletas nascidos no Brasil, mas dois se naturalizaram por outros países. Os alas Taynan e Alex Merlim são cazaque e italiano, respectivamente. Além deles, estão no grupo o goleiro Henrique Rafagnin, o fixo Wesley Reinaldo, os pivôs Vinícius Rocha e Allan Guilherme, assim como o ala Bruno Rafael.

Rocha, Henrique Rafagnin e Bruno Rafael defenderam as cores da ACBF. Dentre os destaques do elenco, o principal é o pivô português Zicky. Aos 23 anos, ele é considerado um dos melhores do mundo na modalidade.

Palma

Outro representante espanhol, o Palma quer conquistar a competição pela terceira vez consecutiva. O clube disputou seis jogos na Champions League desta temporada, venceu cinco jogos e empatou um. Foram 29 gols marcados e sete sofridos.

Das quatro equipes, os atuais campeões são os que contam com o maior número de jogadores nascidos no Brasil no elenco. Dentre os 10 atletas, dois não não são mais brasileiros. É o caso do goleiro Luan Muller, da Armênia, e do pivô Bruno Gomes, da Geórgia.

No restante do elenco estão os alas Neguinho, Ernesto, Fabinho e Mateus Maia, os fixos Lucas Machado e Marcelo, o pivô Charuto e o goleiro Henrique Barbieri.